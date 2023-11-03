Derya Kılıçoğlu’nun ölüm nedeni açıklandı!

Öğretmen Derya Kılıçoğlu’nun ölüm nedenin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edildi. Polisten yapılan açıklamada 45 yaşındaki Derya Kılıçoğlu dün evinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Kılıçoğlu’na yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edildi.

Pulmoner Emboli Nedir?

Emboli; damar içinde oluşan pıhtının kan akışı yoluyla bulunduğu bölgeden ayrılarak farklı vücut dokularına iletilmesi ve burada damar tıkanıklığına yol açması durumudur. Emboli eğer akciğer damarlarında tıkanmaya yol açarsa, bu duruma pulmoner emboli adı verilir.