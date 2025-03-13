Derya: Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı açıklama yapmak zorundadır

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya, Prenses Gece Kulübü’nde ölü olarak bulunan Anastasia Melega’nın sigorta kayıtlarını paylaştı, “Anastasia Melega kaçak mı çalıştırılıyordu?” diye sordu.

Derya’nın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, Melega’nın adaya 2023 yılı Ağustos ayında getirildiği, ancak sigorta primlerinin yalnızca 2024 yılı Mart ayına kadar yatırıldığı görülüyor.

Doğuş Derya’nın açıklaması şöyle:

Prenses Gece Kulübü'nde ölü olarak bulunan Anastasia Melega'nın sosyal sigorta kayıtları gösteriyor ki adaya 2023 yılının Ağustos ayında getirilmiş ve sigorta primleri 2024 yılının Mart ayına kadar yatırılmıştır. Yani Anastasia son 1 yıldır Prenses Gece Kulübünde kayıtsız olarak, kaçak çalıştırılmaktaymış. Bu konuda Polis Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı açıklama yapmak zorundadır. Bir kadını kendi hayatına son verecek noktaya getirenler kimlerdir? Anastasia gerçekten kendi hayatına mı son vermiştir yoksa öldürülmüş müdür? Otopsi sürecinde toksikoloji raporu da tutulmuş mudur? Anastasia'yı kaçak olarak çalıştıran gece kulübü sahipleri ve aracıları hakkında nasıl bir tahkikat yürütülmektedir?