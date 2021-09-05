Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda…

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05/09/2021

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Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda…

Derya Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden babasını sosyal medyadan andı. Ablası, babası ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek" notunu düştü.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un vefatı sevenlerini üzdü.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Usta sanatçı 2 Eylül Perşembe günü Ses Tiyatrosun'da yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Ferhan Şensoy'u Instagram'dan andı.

Derya Şensoy'dan babası Ferhan Şensoy'a veda: Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam

Ablası Müjgan Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..." Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

05/09/2021 16:34
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TAGS: Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, magazin,
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