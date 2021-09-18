Derya: Siyasi ahlaka ve kamu yararına uymayanlar için adımlar atılmalı

CTP Milletvekili Doğuş Derya, hükümetlerde yer alan siyasilerin, görevini istismar etmelerini, devleti zarara uğratmalarını engellemek için Siyasi Kamu Görevlileri Yasası’nın elden geçirilmesi ve herkese uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tadil edilecek “Siyasi Kamu Görevlileri Yasası”yla her şeyin yargıya havale edilmeden çözülmesi gerektiğini ifade eden Derya, “Siyasi ahlaka ve kamu yararına uymayanları doğru yola getirmek için adımlar atılmalı” dedi.

Doğuş Derya, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hastalık, devlete bir maliyet getiriyorsa vatandaşın da kamusal bir sorumluluğu var”

Tercih edilmeyen ve son kullanma tarihi yaklaştığı için geri iade edilecek olan 50 bin Astra Zeneca aşısıyla ilgili hükümetin sorumluluğu olduğunu belirten Doğuş Derya, hükümetin aşıyı özendirecek adımlar atamadığını belirtti.

Doğuş Derya, aşıyla ilgili halka düşen sorumluluk konusunda şöyle konuştu:

“Aşı karşıtlığı Covid-19 pandemisiyle başlamadı ve ondan önce de vardı ve devam ediyor. Çocuk hastalıkları yeniden ortaya çıkmaya başladı. İnsanların karşı olmasındaki etkenler arasında duygular üzerinden siyaset ve bilgi kirliliği de var. Bilim insanlarının bazen çelişkili açıklamalarından dolayı insanlar etkileniyor. İnsanlar komplo teorilerine de inanıyor. Aşı olma veya olmama herkesin kendi tercihidir. Sağlıkçılar aşılamanın önemine, hastalık süresi ve sonrasının hasarlarına dikkat çekiyor. Hastalık devlete bir maliyet getiriyorsa vatandaşın da kamusal bir sorumluluğu var. Aşı olmam denilmemeli. Hayatın normale dönmesinin sağlanması için hurafecilere değil bilim insanlarına kulak verilmeli. Aşılı olmayanların ölüm oranları çok yüksek. Aşılı olup başka hastalıktan ölen birini duymadım.”

“Görevini istismar edip, devleti zarara uğratanların yanına kalmamalı”

Hükümete geldiğinde görevini istismar siyasilerin yaptıklarının yanına kalmaması gerektiğini belirten Doğuş Derya, bunun için Siyasi Kamu Görevlileri Yasası’nın elden geçirilmesi ve herkese uygulanması gerektiğini vurguladı.

En son örnek olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı gösteren Derya, Arıklı’nın KIB-TEK’e zarar verecek adımlar attığını ve bunun cezasız kalmaması gerektiğini, Siyasi Kamu Görevlileri Yasası’nın böyle durumlar için güncellenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Derya, “Her şey yargıya havale edilmeden çözülmeli. Siyasi ahlaka ve kamu yararına uymayanları doğru yola getirmek için adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.

“Tatar, turist Ömer gibi devletin parasıyla Türkiye’yi geziyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Türklerin itibarını sağlamak için Türkiye’de gezdiği ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Derya, “Tatar turist Ömer gibi devletin parasıyla Türkiye’yi geziyor ve orada propaganda yapıyor. Çözüm isteyenleri orada şikâyet ediyor. Seçilmiş değil atanmış cumhurbaşkanı Tatar, bu saatten sonra seçilmiş gibi davransın. Tatar, UBP’nin kurultay çalışmalarıyla ilgileniyor. Meclise gelmiyor siyasi partilere bilgi vermiyor” dedi.

“Tatar, gezeceğine görüşmelerle ilgili tutanakları okusun”

Federal çözümü savunan Kıbrıslı Türkleri, Tatar’ın “Rumcu” diye nitelendirdiğinden bahseden Derya, “Tatar, gezeceğine görüşmelerle ilgili tutanakları okusun. Egemen ve eşit iki devlet tezi, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarından vaz geçmesidir. Türkiye’nin garantörlüğünden, Avrupa Birliğinden dolayı kazanılan haklardan ve doğalgaz haklarından vazgeçmedir. Cumhurbaşkanlığı kendi görev ve yetkilerini yapsa itibar kaybetmeyecek” şeklinde konuştu.

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18/09/2021 18:17