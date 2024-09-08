Derya Uluğ Grand Sapphire sahnesinde sevenleri ile buluştu

Müzik dünyasının sevilen ismi Derya Uluğ, Grand Sapphire Resort sahnesinde tatilciler ve sevenleri ile biraraya geldi.

Sahne performansıyla sevenlerini büyüleyen sanatçı, en sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

BARSELONA'DAN KIBRIS'A!

Başarılı sanatçı sahne öncesi basın mensuplarıyla biraraya gelendi. Barselona tatilinden ayağının tozuyla Kıbrıs'a gelen Uluğ, "Hava yağmurluydu. Bir enerji değişikliği yaşadık, güzel oldu. Ayağımızın tozuyla da Kıbrıs'a geldik." dedi.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK!

"Gelin Takımı filminde rol aldınız. Oyunculuk tecrübeniz nasıldı? Devamı gelir mi?" sorusuna Uluğ, "İnanılmaz bir film geliyor. Çekimler çok dinamik ve eğlenceli geçti. Muazzam bir kadrosu var. Onlarla bir arada olmak bile insana iyi geliyor." dedi. "Oyunculuğun devamı gelecek mi?" sorusuna Uluğ, "Hayır deyip kestirip atamam çünkü yarın neyin ne olacağı belli değil. Kendi sınırlarımı aşacağım bir rol teklifi gelirse düşünebilirim. Tabii ki bunun için çok çalışmam gerekir." dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Uluğ misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Grand Sapphire Resort, misafirlerine benzersiz etkinliklerle eğlenceli deneyimler yaşatmaya devam edecektir.

Tatilinizi müzikle taçlandırmak ve unutulmaz anılar biriktirmek için şimdi rezervasyon yapabilirsiniz…