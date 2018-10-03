Derya: Utanmadan iftira atıyor

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “CTP Milletvekilleri Meclis’te içki içiyor” diyen Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye oldukça sert bir üslupla cevap verdi.

Töre’nin bir aylık izaz ikram, araç benzin, şoför ek mesai, araç arıza gibi masraflarının 20 bin TL civarı olduğunu belirten Derya, “9 bakanın bu alandaki masrafı 20 bin TL değil. Biz sustukça Töre azıtıyor” dedi.

Derya’nın açıklaması şöyle:

Kendisi dağıttığı uyduruk haritaların fotokopi parasını bile cebinden harcamak istemediği için meclisin fotokopisini kullanan bir zat. Geçtiğimiz dönem bunu sorgulayan meclis eski başkanının üzerine yürümüştü. Bu dönem de şahsi işleri için sabah akşam kullandığı makam arabalarının meclise masrafı 20 bin TL. Daha fatura edilmemiş arıza paraları ve izaz ikram paraları da cabası. Sadece Ağustos ayında tek başına harcadığı benzin 9 bakanın toplam harcadığından fazla. Vatan millet sakarya edebiyatının altında yatan devlet kaynaklarını yeme halini iftira atarak örtmeye çalışıyor. Sanki halk geçmişte adı puro kaçakçılığı ile anılan bu zatın kamu yararına tek satırlık bir yasa önerisi vermediğini, sürekli birilerine çamur atarak prim yapmaya çalıştığını bilmiyor. Biz yasa çalışmaları için canımızı dişimize takalım, halk için komitelerde canımızı yiyelim adımız "Vatan Haini" olsun. Bu efendi tek bir yasa çalışması yapmasın, lavaboya bile makam arabası ile gitsin adı "Vatansever" olsun. Bir de çıkmış utanmadan sarhoş diye iftira atıyor. Biz muhatap olmayalım dedikçe azıtıyor. Ortada bir sarhoşluk varsa o da seninle aynı meclis çatısı altında olmanın utanç sarhoşluğudur.