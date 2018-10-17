Derya ve Rogers’tan UBP Milletvekillerine Eleştiri

Meclis Genel Kurul’unun nisap sağlayamamasından dolayı 3. kez ertelenmesinin ardından açıklama yapan Derya ve Rogers, “Yasama faaliyetlerine katılmayan milletvekilleri maaşlarını iade etsin” dedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi adına yaptığını söylediği açıklamasında, yasama faaliyetlerinin sadece Genel Kurulda değil komitelerde yapılan çalışmaları da kapsadığını hatırlatarak, “Yasaların yapıldığı esas yerler, mutfak denilen yerler komitelerdir” dedi.

Komite çalışmalarının aksamadan devam edebilmesinin, toplumun faydasına olan yasaların çıkabilmesi açısından elzem olduğunu vurgulayan Derya, son 1 haftadır yaşanan nisap sağlama gerginliğinin, Genel Kurul çalışmalarını aksatsa bile komite çalışmalarına yansımaması gerektiğini belirtti.

Derya, bazı milletvekillerinin divan kararıyla yurt dışı görevde olduğunu anımsatarak, bunun komite çalışmalarının yapılmasına engel teşkil etmemesi gerektiğini ancak UBP milletvekillerinin komite toplantılarına da katılmadığını anlattı.

Normalde bir kamu görevlisinin işe gelmediği zamanlarda maaşından kesinti yapıldığını, yasama faaliyetiyle görevli UBP milletvekillerinin de kamu görevlisi olmakla beraber görevlerini yerine getirmemelerine rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını dile getiren Derya, “Bu aksamaların nedenini halkın bilgisine getirdik. Milletvekilleri yasamada üzerlerine düşen görevi yapmayacaklarsa maaşlarını da iade etmelidirler” dedi.

Derya, bugün komite gündemlerinde bulunan yasalardan birinin sabıka kaydının silinmesiyle ilgili tasarı olduğunu ve bu tasarının öneri sahiplerinin içerisinde UBP milletvekillerinin de bulunduğunu hatırlatarak, kendi sundukları yasa önerilerinin görüşülmesi için bile yasama faaliyetlerine katılmadıklarını halkın bilgisine getirmek istediğini söyledi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, muhalefetin fikirlerle yapılması gerektiğini belirterek, “Okul çocukları gibi nisap krizi yaratarak, muhalefet yapılmasını benimsemiyorum” dedi.

Rogers, “Gelsinler komitelerde fikirleri tartışalım fikirleriyle muhalefet yapsınlar” diye konuştu.