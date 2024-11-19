Derya’dan Hasipoğlu’na Sert Eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nu eleştirerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Derya, Hasipoğlu’nun Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde Tufan Erhürman’ın önde olduğunu söylemesini “müdahale” olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Müdahaleden bahsetmeden önce şu soruları cevapla sevgili Oğuzhan!" dedi.

Derya'nın açıklamasının tamamı şöyle:

MÜDAHALEDEN BAHSETMEDEN ÖNCE ŞU SORULARI CEVAPLA SEVGİLİ OĞUZHAN!

CHP Başkanı Sayın Özgür Özel bir TV programında gerçeklerden bahsederek Cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinde Sayın Tufan Erhürman'ın önde olduğunu söyledi. Bu bir yorum değil, bir gerçektir ve CHP başkanı bu gerçeği dile getirdiği için "Çift mühür iradenin güçlü beyanıdır" diyen UBP'nin "hukukçu" genel sekreteri, Özgür Özel'i Kıbrıs'a müdahale etmekle itham etti. Sormazlar mı Oğuzhan bey:

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmek için ekiplerle gelen ve faaliyetleri raporlanan AKP ve MHP vekilleri KKTC'de kapı kapı gezerken neredeydiniz?

Vekilleriniz BEYAZ EV'e çağrıldığında ne dediniz?

Maraş açılımı adı altında YSK kararlarını ihlal eden ve Ersin beyi Tören Paşası gibi ekranlara süren işler yapılırken bir "hukukçu" olarak napıyordunuz?

Kendi partinizin kurultayında %60'larda oy alarak seçilen Faiz Sucuoğlu beyin Başbakanlık yapması engellenirken armut mu topluyordunuz elma mı?

2022 seçimlerinden hemen sonra Bakan olarak atandığınız kabineden birkaç hafta içinde kendi gönlünüzle mi çekilmiştiniz yoksa müdahale ile mi?

Peki ya atanmış Jet Başbakanınız "seçilmiş" gibi görünsün diye düzenlediğiniz son kurultayınızda Villa Fırtına'ya çağrılıp adaylıktan çektirilen kendi arkadaşlarınıza yapılan muameleye dair sözünüz var mı?

Cevabını ben vereyim: YOK! Çünkü siz ülkeyi sürüklediğiniz bataklığı, çökerttiğiniz kamuyu, UBP'nin kendisine yapılan müdahaleleri, halkın yoksullaşmasını konuşmayalım diye bu saçma yorumları yapabiliyorsunuz. Vazgeçin bu TALAN siyasetinize perde yaptığınız YALAN manevralardan. Çünkü ne CTP'nin ne de sayın Erhürman'ın bu ülkeyi sizlerden kurtarmak için müdahaleye ihtiyacı yok.