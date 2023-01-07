Deschamps imzayı attı

2022 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps'ın geleceği belli oldu.

Federasyon, deneyimli teknik direktörün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Deschamps böylece elemeleri geçmeleri halinde EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın başında yer alacak.

Fransa teknik direktörü olarak 2018 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Deschamps, futbolculuğunda da 1998 Dünya Kupası'nda aynı başarıyı yakalamıştı.

2012'de göreve getirilen 54 yaşındaki teknik adam sözleşmesini tamamlarsa aralıksız 14 yıl Fransa'yı çalıştırmış olacak.

Fransa, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e seri penaltılarda kaybederek üst üste iki kez şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı.

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07/01/2023 15:38