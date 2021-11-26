Destinasyon Pazarlamasında Yeni Teknolojiler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, Covid-19 salgını sonrası süper dijitalleşmenin tüm sektörleri etkisi altına alacağını belirterek, “Turizm sektörü diğer sektörlerden geride kalmak istemiyorsa dijital dönüşüm dalgasına mutlak surette katılmak zorundadır” ifadesini kullandı.

Herhangi bir destinasyonun yenilikçi bir yönetim modeli geliştirememesi durumunda gelecekte olası bazı zorluklarla karşılaşacağı hatırlatmasında bulunan Uludağ, “Hatta bazı destinasyonlar, geleneksel pazarlama tekniklerinin artık geçerli olmadığını çoktan fark ettiler bile. Destinasyonlar artık mevcut duruma adapte olmaya ve rekabetçi kalabilmek için dijitalleşmeye doğru ilerliyor” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Uludağ, son birkaç yılda dijital turist yolculuğunun sürekli bir evrim içinde olduğunu aktararak, “Bu sadece yeni kanalların ortaya çıkmasından değil, daha çok akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar gibi günümüzde vazgeçilmez hale gelen yeni teknolojik cihazların geliştirilmesinden kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.

Cihazların, yolcunun varış noktasına vardığında yolculuğunun son aşamasını (eğlence aşaması) önemli ölçüde geliştirip, değiştirdiğini de dile getiren Uludağ, “Ancak, dönüşümü deneyimleyen sadece eğlence aşaması değildir. Turistler yolculuğunun deneyim paylaşımına odaklanan son aşaması da WiFi, 4G ve 5G ağları üzerinden internet erişiminin yayılması ile çok değişti” dedi.

Uludağ, turistlerin artık deneyimlerini paylaşmak için tatillerinden dönene kadar beklemediklerini hatırlatarak, “Tüm seyahat döngüsü boyunca sosyal medyada görseller, videolar veya incelemeler yayınlayarak bunları gerçek zamanlı olarak paylaşıyorlar” şeklinde konuştu.

Yeni teknolojilerin özellikle dahil olduğu bu yeni yolculuk göz önüne alındığında, turistik destinasyonların destinasyon pazarlamasını optimize etmeleri gerektiğini de söyleyen Uludağ, bu yeni ve daha karmaşık senaryoya uyum sağlamak için yol haritalarını güncellemelerinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Uludağ, bu çerçevede QR kodu teknolojilerin adaptasyonu, giyilebilir teknolojilerin kullanımı, ses kontrollü teknolojilerin entegrasyonu gibi unsurların öne çıktığını da anımsatarak, “Destinasyonların odaklanması gereken bir diğer husus ise halka açık Wi-Fi, sensörler, web siteleri veya sosyal medya tarafından yakalanan verilerin analizleri olmalıdır” dedi.

Bu yeni ortama uyum sağlayan destinasyonların turizm sektörünün karşı karşıya olduğu zorluğun üstesinden gelebileceğini belirten Uludağ, bu sayede daha çok turist kazanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2021 13:27