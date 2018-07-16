Detoks yaparken bunlara dikkat!

Diyetin teknik olarak kilo vermek için kendini küçük miktarlarda veya özel yiyeceklerle sınırlamak anlamına geldiğini anlatan Uzman Diyetisyen Merve Tığlı Çınar, "Detoks" ise , vücutta birçok sebepten biriken toksinleri atmak üzerine planlanan ve enerji seviyesini yükseltmeyi hedefleyen kısa süreli bir program olarak tanımlanır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE HALSİZLİK YAŞIYORSANIZ...

Özellikle mevsim geçişlerinde yorgunluk, halsizlik gibi sıkıntılar yaşıyorsanız, allerjileriniz en üst seviyeye ulaşıyorsa, şekerli ve yağlı besin veya alkol, sigara tüketimini arttırmışsanız, vücudunuzu arındırmak için kısa süreli detoks programlarından yararlanabilirsiniz. Ama ben bun sıkıntıların hepsini sadece mevsim geçişinde değil yıl boyu yaşıyorum ya da kötü beslenme üzerine kurulu diyorsanız detoksu kısa surelü tutmak yerine her günün en az bir öğününde de uygulayabilirsiniz. Hiçbir problemim yok vücudum genç kalsın, yaşam kalitem artsın diyorsanız yılda 2 veya 3 kez uygulayabileceğiniz detoks programlarını tercih edebilirsiniz" diye konuştu.

Uzman Diyetisyen Merve Tığlı Çınar sözlerine şöyle devam etti;

"Vücudunuzun detoks programlarından verim alabilmesinin ilk koşulu sağlıklı bir bağırsak mikrofolarası dolayısıyla sağlıklı bir bedenin ve detoksun vazgeçilmezi de bağırsak sağlığında en önemli görevi yapan probiyotikler. Bağırsak florası faydalı (probiyotik) ve hastalık yapan (patojen) mikroplardan oluşur.

Probiyotik miktarımız yüksekse, bağırsakta bulunan toksik maddeler ve sindirilememiş yiyecekler kana geçmez ve bağırsakta kalır. Bağırsağın hastalık yapan kötü maddeleri kana sızdırmadan içeride tutması için gerekli olan şey; Probiyotik miktarı zengin bir floradır. Genel beslenmenizde probiyotik içeren yoğurt, kefir, kombucha gibi yiyecek ve içeceklere yer vermek ve/veya dışarıdan düzenli probiyotik almak detoks öncesi ve sırasında büyük önem taşımaktadır.

ORGANİK TARIMLA ÜRETİLMİŞ BESİNLER

Detoks yaparken özellikle organik tarım ile üretilmiş besinler kullanıldığında daha iyi sonuç alındığını söyleyebilirim. Çünkü organik sebze-meyveler diğerlerine oranla yüzde 29 daha fazla magnezyum, yüzde 27 daha fazla C Vitamini, yüzde 21 daha fazla demir ve yüzde 14 daha fazla fosfor içeriyor. Yapılan çalışmalar konvansiyonel tarımda kullanılan sentetik gübrelerin besinlerde bulunan fazla nitratı emdiğini, bu nedenle organik olmayan sebze ve meyvelerde C vitamini ve diğer faydalı besin öğelerinin biraz daha azaldığını gösteriyor."

Çınar, yoğun miktarda pestisit içerdiği için özellikle organik olmasına dikkat edilmesi gereken meyveleri; Elma, Armut, Üzüm, Ayva, Trabzon hurması ve Kırmızı erik olarak sıraladı.

Uzman Diyetisyen Merve Tığlı Çınar sözlerine şunları ekledi;

"Yüksek oranda kimyasala maruz kaldığı için organik olanları daha fazla besin öğesiyle içerdiği için özellikle organik olmasına dikkat edilmesi gereken sebzeler: Mısır, Patates, Kereviz ve Dolmalık biber.

4 FARKLI ÇEŞİDİ MEVCUT

Detoks programlarının; sadece su, çay ve sebze-meyve sularını içeren total oruç, asitli besinleri tüketmemeye yönelik olan bazik oruç, sadece pişmemiş gıdalar ile beslenmeyi destekleyen tek yönlü program ve haftanın bir günü hiçbir katı yiyeceği içermeyen program olmak üzere 4 farklı çeşidi mevcut.

Şu an ulaşabileceğiniz birçok detoks programı da bu 4 çeşitten yararlanılarak hazırlanmış programlar. Detoks programları kısıtlı kalori içerdiğinden kişiler kesinlikle kendi başına detoks programı uygulamamalı ve mutlaka diyetisyenlerine,doktorlarına danışmalıdırlar.

Kendi başınıza yapabileceğiniz en güzel detoks, hayat boyu sürdüreceğiniz sağlıklı ve dengeli beslenme programıdır. Detoks programlarında; sıvı diyetler, katı diyetler veya her ikisini birden içeren diyetler mevcuttur. Bu diyetler genellikle; yeşil yapraklı sebzeleri ve şeker oranı düşük meyve ve sebzeleri içermektedir.

Bunun sebebi bu sebzelerin ve meyvelerin kan şekerinde yaratabilecekleri ani yükseliş ve düşüşleri engellemektir. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan, 20-60 yaş arası bireyler detoks programları uygulayabilirler.

Hamileler, emziren kadınlar, çocuklar, büyüme ve gelişme çağındaki gençler, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olan bireyler ve daha önce ciddi bir sağlık problemi geçirmiş olan kişiler kesinlikle detoks programı uygulamamalı ve diyetisyenlerine, doktorlarına danışmalıdırlar."

İHA