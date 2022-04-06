Deutsche Bank'tan resesyon uyarısı

Deutsche Bank, Fed'in faizleri arttırmasıyla 2023'te ABD'nin resesyona girmesini bekliyor.

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06/04/2022

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Deutsche Bank'tan resesyon uyarısı

Deutsche Bank ekonomistleri David Folkerts-Landau ve Peter Hooper, Fed'in yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmasıyla ABD'nin gelecek yıl resesyona gireceğini belirtti.

Fed'in önümüzdeki üç toplantısının her birinde faiz oranlarını 50 baz puan artırması ve gelecek yılın ortasına kadar yüzde 3,5'in üzerinde bir zirveye ulaşması bekleniyor.
 
Bloomberg'in haberine göre Deutsche Bank, Fed'in faiz artırımlarına ek olarak, ABD Merkez Bankası'nın gelecek yılın sonuna kadar 8,9 trilyon dolarlık bilançosunu yaklaşık 2 trilyon dolar azaltacağını öngörüyor.

06/04/2022 10:53
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TAGS: Deutsche Bank, Fed, abd, ekonomi
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