Dev bankadan Avrupa Süper Ligi'ne 4 milyar euro

JP Morgan Chase & Co., Avrupa futbolunda 1950'lerden beri en büyük değişime imza atacak yeni Avrupa Süper Ligi'ne 4 milyar euro (4,8 milyar dolar) yatırım yapacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre, ABD yatırım bankası, lige ilk etapta 3,5 milyar euro yatırım yapmayı kabul etti.

Ek ödemeler ve maliyetlerle birlikte yatırımın toplam miktarı 4 milyar euroyu bulacak. Bir kaynağa göre mevcut durumda JP Morgan tarafından finanse edilecek yatırım, daha sonra diğer yatırımcılara açılabilecek.

Aralarında Manchester United ve Real Madrid'in olduğu 12 büyük futbol kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ayrı bir lig kurmada anlaştıklarını açıklamıştı.

Kaynaklara göre kulüpler, kendilerini önümüzdeki yıllarda lig için bağlayıcı kılacak anlaşmaya imza attı. Kaynaklar bağlayıcı anlaşmanın JP Morgan'ın yatırımında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bir kaynağa göre JP Morgan'ın lige sağladığı finansman yüzde 2-3 arasında bir faize sahip olacak ve 23 yıllık bir dönemi kapsayacak.

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20/04/2021 08:48