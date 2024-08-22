Dev cimnastik şöleninin hazırlıkları sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu, Eylül ayında geleneksel hale gelen Girne’deki dev cimnastik şöleninin hazırlıklarını sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyesi Selman Beber Toprak, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede, 14 Eylül’de Girne Arkın Group Fest24 kapsamında hayat bulacak olan ve 5 – 14 yaş arası yaklaşık bin öğrencinin sahne alacağı ‘3. Cimnastik Şöleni’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ve tüm ekibine, spora ve çocuklara her zaman destek oldukları için, cimnastik ailesi olarak teşekkür etti.