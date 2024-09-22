Dev derbi dünya basınında: ''Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt''

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya basınında da geniş yer buldu. İşte derbinin dış basında yansımaları...

CORRIERE DELLO SPORT: Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı.

"Okan Buruk'un takımı birinciliğini pekiştirerek puan farkını 5'e yükseltti."

AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti

"Portekizlinin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. Galatasaray zafere imza attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kabus dolu bir gece yaşadı."

DAILY MAIL: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından basın toplantısına katılmayı reddeden Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu

"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, eski Chelsea teknik direktörü bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı, 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer aldı."

EXPRESS: Jose Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti

"Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından düzenlenen maç sonu basın toplantısına katılmadığı ve stadı terk ettiği bildirildi."

MUNDO DEPORTIVO: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi

"F.Bahçe, Portekizli teknik direktörün gelişinden bu yana Türkiye Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve lider Galatasaray 3 puan aldı"

SPORT MEDIASET: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı

"Galatasaray, F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma 5 puan fark atarak 18 puanla zirvede yer aldı."

FANPAGE.IT: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt

"Galatasaray, Fenerbahce'yi kolaylıkla mağlup etti ve maç sonunda Portekizli teknik adamla alay ederek galibiyeti kutladı. Sarı kırmızılı kulübünün "Kazanan"ı Okan Buruk oldu."

CALCIO NAPOLI: Galatasaray, F.Bahçe'yi 1-3 mağlup etti: Mertens, Osimhen'in asistiyle gol attı

"Eski Napolili Victor Osimhen ve Dries Mertens'in Galatasaray'ı, ligde Mourinho'nun rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Belçikalı, Nijeryalı'nın asistiyle skoru 0-2'ye getirdi."