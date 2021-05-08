Dev derbi Galatasaray'ın

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Dev derbide kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadında 3-1 mağlup eden şampiyonluk umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ryan Babel ve 42. dakikada penaltıdan Falcao ağlarla buluşturdu. Arda Turan 76. dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu. 3-1

Beşiktaş'ın golünü ise 42. dakikada Ghezzal kaydetti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Babel, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı. 1-0.

14. dakikada Josef'in ara pasına hareketlenen Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Muslera, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

15. dakikada Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumdaki Larin, topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

PENALTI - 38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk ile Hutchinson'ın mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hutchinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL - 42. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlak ile kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

PENALTI - 44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hutchinson ile Falcao arasındaki mücadelede sarı-kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 45+1. dakikada topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın devre arasına ev sahibi ekip 2-1 önde girdi.

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08/05/2021 22:34