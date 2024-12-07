Dev derbide Beşiktaş güldü

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 5 haftalık aradan sonra galip geldi. Dev kapışmayı 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlıların golünü Oxlade-Chamberlain kaydetti. F.Bahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi bitti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve karşılıklı ataklarla geçen derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Dev mücadelede eşitliği Beşiktaş adına 73. dakikada sürpriz bir isim bozdu.

Sezon başında gözden çıkarılan ve çok az forma şansı bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 90+6'da ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, ezeli rakibini 1-0 yendi. 5 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, puanını 25'e çıkardı.

5 haftalık galibiyet hasreti sona eren ve zirve yarışında yara alan Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.

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Bu sonuçla Beşiktaş, 4 maçlık aradan sonra Fenerbahçe'yi iç sahada mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, sahasında Fenerbahçe'ye karşı bu maçtan önceki son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Serdar Topraktepe ikinci derbisinde sevindi

Bu arada Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıktı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.

28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Derbinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL: 73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

KIRMIZI KART: 90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 70 Zaynutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Rashica (Dk. 78 Ndour), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 90+2 Muçi), Immobile (Dk. 78 Semih Kılıçsoy)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 82 Osayi-Samuel), Samet Akaydın, Djiku, Kostic (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Fred (Dk. 82 Cenk Tosun), Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin (Dk. 67 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 En-Nesyri)

Gol: Dk. 73 Oxlade-Chamberlain (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 89 Djiku (Fenerbahçe)