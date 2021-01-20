Dev derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak’ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk edecek. 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da.

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20/01/2021 22:11