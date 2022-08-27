Dev dinozor fosili bahçeden çıktı

Portekiz'de araştırmacılar bir evin bahçesinde dev bir dinozorun kalıntılarını buldu.

Dinozorların en büyük türü olan saropod kalıntılarının, Portekiz’in Pombal kentinde yaşayan bir adam tarafından bahçesindeki inşaat çalışmaları sırasında bulundu.

Avrupa'da bugüne kadar bulunan en büyük dinozor iskeleti olduğu düşünülen kalıntılar, araştırmacıları şoke etti. Portekiz ve İspanya'dan paleontologlar, dev dinozor fosilini ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarına başladı. Boyu 25 metreyi bulan ve 150 milyon yıl önce yaşadığı sanılan dinozorun omurgasının önemli bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihte karada yaşamış en büyük canlı olan saropod dinozoru, dev bir kuyruğa sahipti ve bitki yiyordu.

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27/08/2022 11:16