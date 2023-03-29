Dev dinozor iskeleti İsviçre'de sergileniyor
29/03/2023
Dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeleti, gelecek ay yapılacak müzayede öncesinde İsviçre'de sergileniyor.
ABD'den 9 büyük sandık içerisinde Zürih'e getirilen "Trinity" isimli dinazora ait iskelet, görücüye çıktı.
3,9 metrelik iskelet, Zürih'teki bir konser salonuda kırmızı halı üzerine kuruldu.
İskeletin 18 Nisan'da müzayedeye sokulması planlanıyor.
Koller müzayede evi, Trinity'nin 6,5 ila 8,7 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.