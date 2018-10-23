Dev gök taşı Dünya'yı 'ıskaladı'

Bir asteroid, Dünyamıza iletişim uydularının çoğundan daha da fazla yaklaşarak, üzerimizden geçip gitti!

Kamyon büyüklüğündeki bir asteroid, Dünya'ya kayıtlardaki dördüncü en yakın geçişi gerçekleştirdi.

Devasa asteroid Cuma sabahı yerden yaklaşık 16.000 km uzaklığa kadar yaklaştı ve daha sonra olaysız bir şekilde yoluna devam etti. NASA'nın kayıtlarına göre 1900 yılından bugüne kadar sadece üç asteroid gezegenimize bundan daha fazla yaklaşabildi.

Asteroid 2018 UA, gezegene en yakın anında yere sadece 15.360 kilometre uzaklıktaydı. Bu mesafe Ay ile Dünya arasındakinden çok daha kısa. Hatta yörüngede bulunan büyük insan yapımı uyduların iki katı kadar yakında denebilir.

2018 UA asteroidi kayıtlarda Dünya'ya en yakın geçen dört asteroid arasından, yaklaşık 5 metrelik (16 feet) çapıyla ikinci en büyüğü.

Tabii ki, bu kayıtlar atmosferimizi gerçekten etkileyen ve 2013'te Rusya'da yeryüzüne düşen meteor gibi küçük çaplı göktaşlarını hesaba katmıyor.