HABER KIBRIS

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Dev hortum ve yıldırım korkuttu

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27/08/2019

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Dev hortum ve yıldırım korkuttu

İspanya’da çıkan dev hortum ve bu esnada bölgeye düşen yıldırım paniğe neden oldu.

İspanya’nın Malaga kentinde deva hortum meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı hortumda yerleşim yerleri de hasar görmedi.

Dev hortum, çok sayıda amatör kamera tarafından kaydedildi.

 

YETKİLİLER UYARMIŞTI

Hortum sırasında bölgeye düşen yıldırım ise yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz gün Madrid’i dolu vurması ardından, yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

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TAGS: Dev hortum ve yıldırım korkuttu, haber, kıbrıs,
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