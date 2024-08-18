Dev-İş eski başkanlarından Mehmet Seyis kabri başında anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis, ölümünün birinci yıl dönümü nedeniyle bugün Gazimağusa’da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sami Özuslu, Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, PEO Genel Sekreteri Sotiroulla Charalambous, sendika yöneticileri, AKEL yetkilileri, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Seyis’in kabri başında düzenlenen anma töreninde Dev-İş Federasyonu Başkanı Semih Kolozali, sendikanın eski başkanı Ali Gulle ve PEO Genel Sekreteri Sotiroulla Charalambous konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Mehmet Seyis’in kabrine çiçekler bırakıldı ve anma töreni sona erdi.

Mehmet Seyis’in ölümünün birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törende ilk konuşmayı Dev-İş Federasyonu’nun eski başkanı Ali Gulle yaptı. Geçmişte Mehmet Seyis’le birlikte Dev-İş’in birçok kademesinde görev aldıklarını dile getiren Gulle, Seyis’in yaşamı boyunca güçsüzlerin, yoksulların, emekçilerin yanında olduğunu ve sendikal yaşama da büyük katkıları olduğunu ifade etti. Seyis’in Dev-İş Federasyonu’nda profesyonel olarak görev almaya başlamasının ardından çalışma yaşamı için büyük emekler sarf ettiğini vurgulayan Gulle, Seyis’in başkanlık süreci boyunca tüm sendikalarla iş birliği yaptığını, PEO ve barışsever tüm partilerle ilişkilerini gayet iyi sürdürdüğünü söyledi.

Dev-İş Federasyonu Genel Başkanı Semih Kolozali, Mehmet Seyis’in geçmişte yaptığı çalışmalar ve verdiği mücadelenin unutulmadığını, unutulmayacağını kaydetti. Görevleri icabı halen emekçilerle çeşitli toplantılar yaparak, bir araya geldiklerini aktaran Kolozali, “Herkes onun tecrübesini ve geçmişte çalışma yaşamına kattıklarını anlatıyor” dedi. Mehmet Seyis’in sözlerinin kulaklarına küpe olduğunu söyleyen Kolozali, Seyis’in kendilerine bıraktığı mirasın halen yollarını aydınlatmaya devam ettiğini ve bu mirası daha da ileriye taşıyabilmek için terlerinin son damlasına kadar çalışacaklarını belirtti.

Mehmet Seyis’i anma töreninde konuşma yapan PEO Genel Sekreteri Sotiroulla Charalambous da, Seyis’in mücadeleci bir insan olduğuna vurgu yaptı. Seyis’in Kıbrıs’ın emekçileri ve adada kalıcı bir barış için mücadele veren biri olduğunu aktaran Charalambous, Seyis’in ardında derin izler bıraktığını söyledi. Charalambous, “Bugün yanı başımızda savaş sarsıntıları yaşandığı, dünya barışının tehditlerle karşı karşıya olduğu, Kıbrıs sorununda süregiden bir çıkmazın yaşandığı ve ülkemiz bölünmüş bir durumda pek çoklarının umutlarını dahi yitirerek hayal kırıklığı yaşadığı koşullarda, Mehmet Seyis gibi insanların yaşam süreçleri boyunca bıraktığı anılar bizim yolumuzu aydınlatacak” ifadelerini kullandı.