Dev-İş, gazeteci Kişmir’e destek belirtti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), gazeteci Ali Kişmir’e destek belirtti.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam yazılı açıklamasında, Kişmir’e yönelik açılan dava konusunda siyasileri eleştirerek, “Ali Kişmir yalnızca ‘Ali Kişmir’ değildir. Aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun ifade ve basın özgürlüğünü, mesleğinin editoryal bağımsızlığını ve toplumun kendilerini birebir ilgilendiren veya ilgilendirmeyen konularda doğru bilgi alma hakkını temsil etmektedir” görüşünü paylaştı.

Aşam, şunları kaydetti:

“Bilinmesini isteriz ki demokrasiye, ifade özgürlüğüne kısaca toplumsal varoluşumuzu tehdit eden tüm eylemlere karşı, daha önce de olduğu gibi demokrasi ve sınıfsal mücedele veren tüm örgütlerle yine direneceğiz. Ali Kişmir yalnız değildir, şahsına açılan bu dava ile demokrasinin ve ifade özgürlüğünün yok edilme çabasının simgesi haline getirilmiştir.”