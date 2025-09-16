DEV-İŞ, Tatar’ın sendikalara yönelik davetine katılmayacağını açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sendikalara yönelik bilgendirme toplantısına katılmayacağını açıkladı.

DEV-İŞ yaptığı yazılı açıklamada, beş yıllık görev süresi oyunca Cumhurbaşkanı Tatar’ın sendikalarla görüşmediğini savunuarak, sendikanın seçim çalışmalarına "alet olmayacağı" belirtildi.

Açıklamada, “Dev-İş, Kıbrıs’ta BM parametrelerinde iki toplumlu, iki bölgeli, eşitliğe dayalı federal çözümü savunmuş ve son kongresinde de yine bunu savunacağının altını çizen bir karar almıştır. Bu modelden başka sözde çözüm modelleri dinlemeyeceğiz.” denildi.

Tatar’ın “Cumhurbaşkanı olarak tarafsız olmadığı ve hükümet vekili gibi konuşmalar yaptığı” iddia edilen açıklamada, birçok yasa tasarısının UBP’li vekiller tarafından sendikalar "ciddiye alınmadan" geçirilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.