HABER KIBRIS

DEV-İŞ yetkilileri başbakan ile görüştü  

Başbakan Tufan Erhürman, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) yetkililerini kabul etti

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08/06/2018

DEV-İŞ yetkilileri başbakan ile görüştü  
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Başbakan Tufan Erhürman, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) yetkililerini kabul etti.

DEV-İŞ’ten verilen bilgiye göre, görüşmede, kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratan Kamu Çalışanlarının Aylık, Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerini Düzenleme Yasası hakkında neler yapılabileceği görüşüldü, Toplu İş Sözleşmesi düzenini ortadan kaldıran düzenlemenin tadil edilmesi, TİS düzeninin birincil hukuk olması, Belediye Personel Tüzüğü için adım atılması talep edildi, CAS’ın da yaşatılması gerektiği belirtildi.

 

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TAGS: Başbakan Tufan Erhürman, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, DEV-İŞ, haber kıbrıs 
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