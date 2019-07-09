Dev konteyner araçların üzerine düştü!

Gazimağusa Limanı’ndan bir konteyner devrildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre devrilen konteyner, araçların üzerine düştü. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Gazimağusa Serbest Liman içerisinde, Coşkun Gümüştaş yönetimindeki TGK 891 plakalı tır araç seyir halinde bulunduğu sırada tırın çekmekte olduğu dorse üzerinde bulunan 40'lık konteynerlerin sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu alanda park alanda park halinde bulunan 3 salon araç hasar görmüştür. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.