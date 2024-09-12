Dev maç Ali Şansalan'ın
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.
12/09/2024
Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol12/09/2024 10:57