Dev maç Ali Şansalan'ın

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.

ads ads ads ads
12/09/2024

ads
Dev maç Ali Şansalan'ın

Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

12/09/2024 10:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ali Şansalan, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.