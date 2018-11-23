Dev maça saatler kaldı

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami ile liderin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Mağusa Türk Gücü 10.haftanın açılış karşılaşmasında Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.

Bu kritik maç öncesinde hem Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, hem de Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu maç için görüşlerini ve takımlarının son durumu ile ilgili Haberherdakika’ya açıklamalarda bulundular.

Oraloğlu: “ Hedefimiz seriyi devam ettirmek”

Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, ligde geride kalan 9 haftalık süreçte 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 22 puanla lider Yenicami’nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldıklarını, mağlup oldukları Gönyeli karşılaşmasında ise kesinlikle mağlup olmak istemediklerini ancak o mağlubiyetten sonra önemli dersler çıkardıklarını o maçtan sonra da 4’te 4 ile devam ettiklerini belirtti. Oraloğlu, bugün karşılaşacakları Yenicami maçının bugüne kadar oynayacakları en zor maçın olacağını belirtirken hedeflerinin 4’te 4’lük serilerini 5’te 5’e çıkararak serilerini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Devecioğlu: “Geçtiğimiz hafta ilk puan kaybımızı yaşadık”

Yenicami Teknik Patronu Sedat Devecioğlu,lig fikstürünün çekildiği zaman 7’de 7 yapabileceklerini tahmin ettiklerini, bu 7 hafta da ligin zirvesine oynayacak olan takımlar ile değil de, daha çok hedef olarak ligde kalmayı hedefleyen takımlarla mücadele ettiklerini belirtti.

Kaynak: Ali Elmas- HaberHerDakika

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