Dev maçta gol sesi çıkmadı
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Atalanta ve Arsenal arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
20/09/2024
Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla başladı. Devler Ligi'nin ilk haftasında Atalanta ve Arsenal, Gewiss Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Ev sahibi takım 51. dakikada penaltı kazandı. Atalanta'nın İtalyan golcüsü Retegui'nin vuruşunu Arsenal kalecisi David Raya kurtardı.
Atalanta'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, 70. dakikada Retegui'nin yerine oyuna girdi.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Atalanta ve Arsenal haftayı birer puanla tamamladı.20/09/2024 10:00