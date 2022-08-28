Dev maçta gülen yok!

Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı.



Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi.



Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınamadı.

Trabzonspor maça Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius 11'i ile çıktı.

>> SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, Trabzon deplasmanında yer almadı.

Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic 11'i ile çıktı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray 7 puanla 6. sırada yer alırken, aynı puandaki Trabzonspor 7. sırada kendine yer buldu.

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28/08/2022 23:55