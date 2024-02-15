Dev maçta ilk raunt Lazio'nun

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan son 16 turuna lider olarak çıkan Bayern Münih, Lazio'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Lazio, 67. dakikada penaltı kazandı. Söz konusu pozisyonda Bayern Münih'ten Dayot Upamecano, ceza sahası içinde rakibi Gustav Isaksen'e yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Penaltı atışı için 69. dakikada topun başına geçen Ciro Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Lazio'yu dev maçta 1-0 öne geçirdi.

Kalan sürede skor değişmedi ve Lazio, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş için bir adım öne geçti.

Bu arada Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile, kariyerinde çıktığı 12. Şampiyonlar Ligi maçında 9. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Salı günü oynanacak.