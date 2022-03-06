Dev maçta Kadıköy'de kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Deniz Caner Özaral üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in yerine Mert Hakan, Berisha'nın yerine ise Serdar Dursun'a görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: Altay Bayındır - Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo'nun yerine Ahmetcan Kaplan'a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres'e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür'e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme'ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius'a forma verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

14. dakikada Trabzonspor ceza sahası hemen önünde Siopis, İrfan Can'ın ayağına basması sonrasında yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısıyla incelemede bulundu. 17. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı rakip takımın 1-0'lık üstünlüğü ile son erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli bir taraftar, saha içerisine girerek hakem Zorbay Küçük'e doğru yöneldi. Taraftarın hakem Zorbay Küçük'ün üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi. Daha sonra stattaki güvenlik görevlilerin müdahalesi ile taraftar saha dışarısına çıkarıldı. Çevik kuvvet ekibi de saha içerisine girerek taraftarların önünde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, hakemlere soyunma odasına girerken uzun süre eşlik etti.

Fenerbahçe Miha Zajc'ın 71. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi. Mert Hakan Yandaş'ın, kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa yükselen Miha Zajc, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

84. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Bruno Peres saü kanatta Szalai'den sıyrılıp ortasını yolladı. Jorge Djaniny'nin tek dokunuşla bıraktığı top bir anda Anthony Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncu kale önünden bomboş pozisyonda direğe nişanladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 47 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 67 puanla liderliğini sürdürdü.

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06/03/2022 20:15