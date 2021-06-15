Dev maçta kazanan Fransa

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu ikinci maçında Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki karşılaşmada üç puan, 1-0'lık skorla Fransa'nın oldu.

Fransızlara galibiyeti getiren gol, 20. dakikada Hummels'in ters vuruşuyla geldi.

Bu sonuçla Fransa, ilk hafta maçları sonrası Portekiz'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Almanya, Cumartesi günü Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Fransa ise Macaristan'ın rakibi olacak.

Bu habere tepkiniz:



15/06/2021 23:58