Dev maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yıktı

Ülker Stadı'nda oynanan dev mücadelede konuk Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Visca'nın ortasında topu kafa vuruşuyla filelere gönderen Onuachu, 10. dakikada bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi. Dev karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Trabzonspor, ikinci yarıya art arda gollerle başladı. 46. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bir dakika sonra sahneye çıkan Pepe, skoru 3-0 yaptı.

Ev sahibi Fenerbahçe, Tadic'in 61. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan Fenerbahçe, 85. dakikada penaltı kazandı. İlk penaltıyı gole çeviren Tadic, bu kez direğe takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası penaltı vuruşu tekrarlandı. 90. dakikada bir kez daha topun başına geçen Sırp yıldız, bu kez hata yapmadı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3

90+8'de Trabzonspor'dan Enis Destan topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi.

Kalan sürede skor değişmedi ve Trabzonspor, dev kapışmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 19'a çıkardı.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ise 19 (ligde ve Avrupa'da) maç sonra mağlubiyet yaşadı. 30 puanda kalan Fenerbahçe, liderlik koltuğunu da Galatasaray'a kaptırdı.

Trabzonspor'dan tarihi galibiyet!

Bu galibiyetle Trabzonspor, 26 maç sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Bordo-mavili ekip, en son 1997-1998 sezonunda sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yenmişti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL: 10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL: 46. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berat Özdemir'in gelişene sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

GOL: 47. dakikada Trabzonspor 3. golünü buldu. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Visca, boşa kaçan Abdülkadir'e pasını attı. Abdülkadir'in altı pas önüne çevirdiği topa Pepe gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

GOL: 59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-3.

70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.

76. dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can'ın yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL: 86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile mücadeleye giren Crespo yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük penaltı kararını verdi. 87. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında top üst direkten geri döndü, boşta kalan topa Tadic bir kez daha vurdu, kaleci Uğurcan'ın çizgi üzerinde kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına atıştan önce girdiği gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi. 90. dakikada penaltı atışını tekrar kullanan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3.

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Furkan Ürün

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin (Dk.73 Batshuayi), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 74 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Emre Mor), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 80 Mert Müldür)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Denswil, Baniya, Eren Elmalı (Dk. 80 Larsen), Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Bakasetas), Pepe (Dk. 62 Trezeguet), Visca (Dk. 80 Fountas), Onuachu (Dk. 73 Enis Destan)

Goller: Dk. 10 Onuachu, Dk. 46 Berat Özdemir, Dk. 47 Pepe (Trabzonspor), Dk. 61 (Penaltıdan) ve Dk. 90 (Penaltıdan) Tadic (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 78 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Samet Akaydin, 45+3 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+2 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 78 Visca, Dk. 81 Bakasetas, Dk. 90+8 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)