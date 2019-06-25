Dev proje durdu, müteahhit firma bankayı suçladı

Demirhan bölgesinde geçtiğimiz yıllarda temeli atılan ve TL kredi ile vatandaşı ev sahibi yapacağını duyuran Sky City Lefkoşa projesinde inşaat durdu.

Şirket Ortakları Meriç Erülkü, Mehmet Eminoğlu ve İbrahim Turanlı, hazırladıkları bir video ile, projenin durmasına gerekçe olarak Universal Bank sahibi Şemsi Kazım'ı suçladı.

Kazım'ın projeye söz verdiği desteği bankası aracılığı ile sağlamadığını vurgulayan görselde, eski imza töreninden görüntülere de yer verdi.

Projenin durmasının ardından, henüz mağdur alıcıların olup olmadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.

İşte o video