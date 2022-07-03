Dev turun 2. etabında zafer Fabio Jakobsen'in

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03/07/2022

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Dev turun 2. etabında zafer Fabio Jakobsen'in

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın Roskilde ile Nyborg kentleri arasındaki 202,2 kilometrelik ikinci etabında Jakobsen, 4 saat 34 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert, ikinci olduğu etap sonunda sarı mayoyu ele geçirdi. Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen ise etapta üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın Danimarka'nın Vejle ile Sonderborg kentleri arasındaki 182 kilometrelik üçüncü etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

03/07/2022 11:48
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