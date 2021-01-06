Deveci: Hayvan ölümleri araştırılıyor

Özel haber- Ziya Nasıfoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, küçükbaş hayvanlarda baş gösteren ve kulak numaralarından kaynaklandığı belirtilen ölümlerle ilgili bir araştırma yapıldığını ve hayvancıların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Emirali Deveci, vakaların incelendiğini, veteriner raporlarını beklediklerini, hayvan teleflerini kulak numaralarına bağlayarak genelleme yapılmaması gerektiğini belirterek, ülkede 50 binden fazla kulak numarası çakıldığını anımsattı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın, ülkeye getirilen hayvan kulak numaralarından dolayı küçükbaş hayvanların tetanos olduğu ve ölümler yaşandığıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci Haber Kıbrıs’a konuştu.

“Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor”

Emirali Deveci, ülkede 50 binden fazla kulak numarası çakıldığını belirterek, genelleme yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Gelen şikâyetlerin değerlendirildiğini anlatan Emirali Deveci, veterinerlerin hayvan sağlığı ve hayvancıların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Ülkeye getirilen kulak numaralarının Türkiye’de yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Deveci, yağmurlu ve nemli havalarda kulak numarası çakılırken yaralanma ve mikrop kapması olduğunu bildiklerini ifade etti.

“Veteriner raporlarının gelmesini bekliyoruz”

Deveci, veteriner raporları geldikten sonra telef olan hayvan sayısı hakkında bilgi verileceğini kaydetti.

Hayvancıların sıkıntı yaşamaması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Deveci, “50 binden fazla numara çakıldı ancak 2-3 mandırada sorun varsa ‘!ülke genelinde sorun var’ diyemeyiz. Tüm memlekette sıkıntı yok. Sıkıntılı olanlar incelenir. Gelen şikayetler hemen değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Naimoğluları ne demişti?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kulak numaraları çakılırken, hayvanların kulaklarının zarar gördüğünü ve numaraların çıkarılmak zorunda kaldığını iddia ederek, tedavisi olmayan tetanos hastalığından dolayı birçok yerde yaklaşık 100 hayvanın telef olduğuyla ilgili ihbar aldıklarını ifade etmişti.

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06/01/2021 12:20