Develere özel trafik lambası

Çin’de dünyanın ilk develere özel trafik lambası kullanıma girdi.

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13/04/2021

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Develere özel trafik lambası

Çin’in Gansu bölgesindeki lambalar, bölgedeki develer ile turistlerin trafiğini düzenlemeye yarıyor.

Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler.

Bölgede, kum tepeciklerinin çevirdiği hilal şeklindeki göl, turistlerin gözdesi.

Bölgeyi gezenlerin yürürken veya kum tepeciklerini aşarken, ayaklarının bazı sesler çıkardığını duyduğu söyleniyor.  

Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor. 

Binlerce deve turistlere bölgeyi gezdiriyor.

13/04/2021 12:52
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TAGS: Deve, trafik lambası, haber
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