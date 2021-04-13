Develere özel trafik lambası
Çin’de dünyanın ilk develere özel trafik lambası kullanıma girdi.
13/04/2021
Çin’in Gansu bölgesindeki lambalar, bölgedeki develer ile turistlerin trafiğini düzenlemeye yarıyor.
Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler.
Bölgede, kum tepeciklerinin çevirdiği hilal şeklindeki göl, turistlerin gözdesi.
Bölgeyi gezenlerin yürürken veya kum tepeciklerini aşarken, ayaklarının bazı sesler çıkardığını duyduğu söyleniyor.
Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor.
Binlerce deve turistlere bölgeyi gezdiriyor.