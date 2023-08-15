"Devler Ligi" elemelerinde 30. randevu

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Zaniolo'nun durumu belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Icardi ve Zaha taraftarla buluşuyor

Galatasaray’da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wilfried Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, ilk Olimpija Ljubljana maçı ile Süper Lig'deki Mondihome Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girerek süre aldı. Zaha da Kayseri temsilcisine karşı forma giydi.

İki futbolcu da Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez iç sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

Bu sezonki 5. resmi maç

Galatasaray, Olimpija Ljubljana müsabakasıyla bu sezonki 5. resmi maçına çıkacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında ise Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Avrupa'da gol yükünü Halil ve Mertens çekiyor

"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle dikkati çekti.

Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 4 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

Kadro

Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.

"Devler Ligi" elemelerinde 30. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 29 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 29 eleme maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 67 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Son 15 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte yedişer galibiyet ve beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan "Cim Bom", çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yöntemiyle, çeyrek final öncesi bir kez hüsran yaşadı, bir kez de şanslı taraf oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.