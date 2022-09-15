Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.

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15/09/2022

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Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

- A Grubu

Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3

- E Grubu

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1

- F Grubu

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0

- G Grubu

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0

- H Grubu

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Etiketler :ChelseaSterlingUEFA Şampiyonlar Ligi

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Real Madrid 2'de 2 yaptı

15 Eylül 2022 Perşembe 00:47 - Son Güncelleme 15 Eylül 2022 Perşembe 00:55  |  Kaynak : TRT SPOR

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid evinde ağırladığı RB Leipzig'i 2-0 yendi.

 

15/09/2022 09:21
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TAGS: Devler, Ligi, sonuç
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