Devler Ligi'nde günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bugün İngiltere ekibi Manchester United'ı konuk edecek.
29/11/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, bugün 8 karşılaşma oynanacak.
Turnuvada mücadele eden tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere ekibi Manchester United'ı bugün saat 20.45'te konuk edecek.
Günün programı:
20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)