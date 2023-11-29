Devler Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bugün İngiltere ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

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29/11/2023

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Devler Ligi'nde günün programı


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, bugün 8 karşılaşma oynanacak.

Turnuvada mücadele eden tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere ekibi Manchester United'ı bugün saat 20.45'te konuk edecek.

Günün programı:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

29/11/2023 09:55
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TAGS: Devler Lig, günün, programı,
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