Devler Ligi'nde günün programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla başladı.

Devler Ligi'nde günün maç programı:

20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)

Öne çıkan karşılaşmalarda, Manchester City, konuk ettiği Young Boys'u ilki penaltıdan olmak üzere 23. ve 51. dakikalarda Erling Haaland, 45+1. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Aynı grupta, konuk olduğu Kızılyıldız'ı 2-1'le geçen Leipzig de üst turu garantileyen diğer takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya): 1-0

Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya): 6-0

Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre): 3-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya): 1-2

Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika): 2-0