Devler Ligi'nde günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda, grup aşamasının dördüncü haftasında bugün oynanacak 8 maçla sona erecek.
08/11/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla başladı.
Devler Ligi'nde günün maç programı:
20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)
Öne çıkan karşılaşmalarda, Manchester City, konuk ettiği Young Boys'u ilki penaltıdan olmak üzere 23. ve 51. dakikalarda Erling Haaland, 45+1. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.
Aynı grupta, konuk olduğu Kızılyıldız'ı 2-1'le geçen Leipzig de üst turu garantileyen diğer takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere): 2-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya): 1-0
Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya): 6-0
Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-0
Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre): 3-0
Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya): 1-2
Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika): 2-0