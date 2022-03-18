Devler Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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18/03/2022

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Devler Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Çeyrek final:

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Yarı final:

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Final Paris'te

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

18/03/2022 15:30
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TAGS: Devler Ligi, spor, futbol
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