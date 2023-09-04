Devler Ligi'nin müdavimleri

Her iki takım da 28 kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yer almayı başardı.

1992 - 1993 sezonu ile birlikte Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi adını aldı. Kıtanın en prestijli turnuvası, o günlerden günümüze, dev takımların mücadelelerine sahne oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde en çok yer alan takımlar ise Real Madrid ve Barcelona. İspanyollar tam 28'er defa organizasyonda mücadele etti.

Alman panzeri Bayern Münih ile Portekiz'den Porto, tam 27 organizasyonda Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarına dinletti.

İngilizlerin "Kırmızı Şeytanları" Manchester United 25, İtalyan devi Juventus ise 23 kez Devler Ligi'nde yer aldı.

Milan, Arsenal ve Olimpiakos 20 kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını almak için mücadele etti.

Temsilcimiz Galatasaray ise 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdi.