Devleri kapıştıran Leny Yoro'nun yeni takımı belli oldu

Manchester United ile Real Madrid'in kadrosuna katmak için mücadele ettiği Lille'in genç stoperi Leny Yoro'da transfer savaşını İngiliz kulübü kazandı.

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19/07/2024

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Devleri kapıştıran Leny Yoro'nun yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Fransa'nın Lille takımından 18 yaşındaki stoper Leny Yoro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunmacı, 2029 yılının haziran ayına kadar bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, "Henüz 18 yaşında olan Yoro, Lille'de 60 maça çıktı. Geçen sezon Ligue 1'de sezonun takımına seçildi ve kulübünün ligi dördüncü bitirmesine yardımcı oldu." bilgisi verildi.

19/07/2024 11:00
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TAGS: Leny Yoro, spor, Manchester United, Fransa
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