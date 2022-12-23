Devlerin Bellingham kavgası!

Geleceğin süper starlarından biri olarak görülen ve 2022 Dünya Kupası'nda da İngiltere formasıyla mücadele eden Jude Bellingham için adeta ortalık karıştı!

Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve PSG, Borussia Dortmund 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham için çekişme halinde...

İngiliz basını, 2019 yılında Borussia Dortmund'a katılan Bellingham'ın bonservis bedelinin en az 100 milyon euro olduğunu yazdı.

REAL MADRID BİR ADIM ÖNDE!

Marca'da yer alan habere göre Jude Bellingham'ın Katar'da gösterdiği performans Real Madrid yetkililerini ikna etti. Devlerin radarında olan Jude Bellingham için Real Madrid'in bir adım önde olduğu öne sürüldü.

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23/12/2022 11:38