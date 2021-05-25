Devlet 300 Milyon TL Borçlanıyor

Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için karar üretti.

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25/05/2021

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Devlet 300 Milyon TL Borçlanıyor

Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için karar üretti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2021 Mali Yılı Bütçesi Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 300 milyon Türk Lirasına kadar borçlanabilmesi hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

25/05/2021 09:11
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