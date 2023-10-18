Devlet Bahçeli: ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı tarihi bir yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi tarihi bir yanlıştır" dedi.

X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli, Gazze'de devam eden "trajedi" ve İsrail'i suçladığı hastane saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaretini ve destek mesajlarını eleştirdi.

Bahçeli, "Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.

"ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye’ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden’ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı sorunun "yegane" çözümünün, "bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesi" olduğunu söyledi.