Devlet Bahçeli'den Akıncı'ya ‘Ahmak' Hakareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hakaret etti.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Bu ahmağın açıklaması, EOKA'cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Bahçeli, 27-29 Nisan'da BM gözetiminde Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın milli bir konu olduğunu ve Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadığını söyledi.

Bahçeli, Mustafa Akıncı'nın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girdiğini iddia ederek, "Ersin Tatar'ı eleştirmesi uyuyan komünist hücrelerin hayata geçtiğinin işaretidir. Bu ahmağın açıklaması, EOKA'cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir." ifadelerini kullandı.

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27/04/2021 13:07